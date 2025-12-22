Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda gol düellosunu kazanan taraf 4-3'lük skorla ev sahibi takım oldu. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı galibiyet ile kapatarak zirvede farkın açılmasına engel olmayı hedefleyen bordo-mavililer, Eryaman Stadyumu'nda 90 dakikanın ardından şoka uğradı. Ev sahibi takım, zorlu mücadeleyi 4-3 kazanarak Fırtına'ya şampiyonluk yarışında çelme taktı.

5. dakikada Gençlerbirliği, Yunan stoper Goutas'ın kafa golü ile 1-0 öne geçti. 31. dakikada ev sahibi ekip, Tongya'nın golü ile farkı 2'ye çıkardı.

45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'da Augusto yeniden sahneye çıktı ve 50. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelenin 52. dakikasında Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün skoru 3-2'ye getiren isim oldu.

Maçın 58. dakikasında başkent ekibinde bu kez Koita sahneye çıktı ve ağları havalandırdı: 4-2

Mücadelenin 67. dakikasında Ernest Muçi kazanılan penaltı sonrası topun başına geçti. Muçi kaydettiği gol ile skoru 4-3'e getiren isim oldu. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken bu mücadeleden Trabzonspor 4-3'lük skorla mağlup ayrıldı.