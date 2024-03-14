TRT 1'in yeni soluklu dizisi Kül Masalı her hafta Salı akşamları izleyici karşısına geçiyor. Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı ve yoksul bir geçmişten gelen Özge'nin aşkını anlatan dizi yayınlandığı ilk günden bu yana dikkat çekti. İzleyiciler Kül Masalı 5. bölüm fragmanı izle sorguları yapıyor. Kül Masalı yeni bölüm izleme linki haberimizde...

Kül Masalı TRT 1 ekranlarında her hafta Salı akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Entrika ve heyecanın doruk yaptığı dizi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kül Masalı 5. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

KÜL MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Süreyya aile geçmişlerine ait elindeki büyük kozla Özge'yi tehdit eder. Özge evliliğini daha da önemlisi kardeşi Behiye'yi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Jale'nin ölümünü araştıran Cemil ise olanları açığa kavuşturmak için büyük bir hamle yapar. Diğer yandan Arat, Jale'nin mezarının boş olduğunu öğrenen Özge'ye artık bir açıklama borçludur.

Onunla ilk ve son kez Jale'nin ölümü hakkında konuşacak ve bu mesele bir daha açılmamak üzere kapanacaktır. Özge ve Arat geçmişin sırlarını ve hayaletlerini geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verirler. Ancak iki ay sonra Arat'ın doğum günü davetinde Jale'nin birdenbire ortaya çıkması köşkteki tüm dengeleri alt üst eder. Jale'nin sırlarla dolu gizemli dönüşü ile, başta Arat ve Özge olmak üzere herkesin hayatını derinden sarsacak olaylar zinciri tetiklenmiş olur. Artık hiç kimse için hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

KÜL MASALI KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

KÜL MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gökhan Alkan

Sevda Erginci

Başak Gümülcinelioğlu

Hülya Darcan

Ushan Çakır

Özgür Çevik

Gizem Güneş

Gizem Kala

Berfu Öngören

Handan Yıldırım

İlker Sami Kılıç

Kahraman Sivri

Güner Özkul