Üç Kız Kardeş 77. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 77. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan, Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 77. bölümü araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 77. yeni bölümü ve detayları...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 9 Mart Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. İşte Üç Kız Kardeş 77. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan, Kartal'ın oğlu olduğunu artık herkese ilan etmiştir fakat bu Özer'le arasında uçurumlara neden olur. Özer, Kartal'ı kabullenmeyecektir.

Bütün yaşananlardan sonra Kartal, Rüçhan'ın açık yürekli davranmasından etkilenmiş olsa bile Ayvalık'tan gitmeye karar verir. Derya bu durumu Rüçhan'la paylaşır, Rüçhan ise çaresiz çözüm yolu arar. Yıllar sonra oğlunu bulmuş ve kaybetmek istemez fakat Derya ve Kartal'ın da artık ilişkisinin farkındadır.

Üç kız kardeş babalarının ilişkisini onaylamıyorken kızların hamlesine karşılık Sadık'tan da beklenmedik bir hamle gelir. Somer ve Kartal Adnan'a karşı iş birliği içerisine girseler de Özer'in Somer'e karşı baskısı Somer'in yanlış adımlar atmasına mı neden olacaktır?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜM İZLE

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