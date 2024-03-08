atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 46. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 46. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 46. bölümü detayları...

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 46. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni sezonunda 46. bölüm 8 Mart Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 46. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 46. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 46. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 46. BÖLÜM KONUSU

Sultan'ın sakladığı sırrı ortaya çıkaran, Ateş Kuşları'na Çatal'ın katilinin Sultan olduğunu haykıran Barbar'ı büyük bir yol ayrımı beklemektedir. Sultan'ın akıbeti, ailesi ve mesleği arasında sıkışan Barbar'ın elindedir artık… Ateş Kuşları, verdiği kararı vicdanına sığdıramayan Barbar'ı yolundan döndürebilecek midir?

Zıpkın, Çelik'i dolandıran sahte torunun gerçek yüzünü ortaya çıkarayım derken nasıl bir belaya bulaşacaktır? Zorlu ve imtihan dolu zamanlar geçiren Ateş Kuşları'nı geçmişte derinden yaralayan bir tehdit, hayatlarına tekrar girmek üzeredir. Ateş Kuşları bu tehditle ne zaman ve nasıl yüzleşecektir? Ateş Kuşları'nın evinde neler döndüğünü anlamak için hafiyeliğe soyunan Seyfi gerçeklere vakıf olabilecek midir?

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)