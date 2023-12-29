Kesişme: İyi ki Varsın Eren konusu | Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin oyuncuları kim?

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin konusu gündemde yerini aldı. Kesişme: İyi ki Varsın Eren ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Özer Feyzioğlu'nun oturduğu Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin konusu ne? Kesişme: İyi ki Varsın Eren oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kesişme; İyi ki Varsın Eren, Trabzon Maçka'da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin çatışması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini konu ediyor.

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN OYUNCULARI