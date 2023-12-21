Masterchef 21 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te potaya kim gitti?

TV8'in sevilen programı Masterchef dokunulmazlık oyunu ile hafta boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme potasına girmekten kurtuluyor. Masterchef'in 21 Aralık tarihli bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Aralık Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? Detaylar haberimizde...

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 21 Aralık Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, hazırladıkları menüyü şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Masterchef 3. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'in 21 Aralık tarihli bölümünde dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isimler henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

20 Aralık Çarşamba bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Eren, eleme adayı ise Batuhan oldu.