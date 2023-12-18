📺Ömer 36. Bölüm izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer, büyük oyuncu kadrosu ve konusuyla yeni sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dizinin 36. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Ömer 36. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. İşte Ömer dizisinin yeni bölümü...

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 18 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelen 36. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 36. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 36. BÖLÜM KONUSU

Şule'nin amacının dostane olmadığından artık iyice emin olan Gamze, tereddüt etse de durumu dile getirir. Şule'nin açıklaması ikiliyi tatmin etmezken, Ömer ve Gamze'nin yaşadığı çatışmalar içinden çıkılması zor bir noktaya taşınır. Çiçek ile evliliğe henüz alışamayan Reşat bu durumun sıkıntılarını yaşarken, Tahir'in kimlerle çalışmaya başladığına dair aklındaki büyük sorulara cevaplar bulmaya çalışır.

Kendilerini büyük bir tuzağın ortasında bulan Eda ve Emine şimdilik kurtulmayı başarsa da Atilla'nın şantajına maruz kalmak Eda'yı istemediği şeyleri yapmak zorunda bırakır. Nevzat'ın attığı bir adım Ömer ve Gamze arasında yeni bir tartışmanın doğmasına neden olurken İzzet, hiç beklenmedik birinin yardımıyla Reşat ve ailesine hazırladığı oyun için düğmeye basar.

ÖMER 36. YENİ BÖLÜM İZLE

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