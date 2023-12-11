Başrollerini Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in paylaştığı ve kadrosuyla olduğu kadar etkileyici konusuyla da diziseverlerin ilgi odağı olan Ne Gemiler Yaktım, 2. bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin 11 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümü hakkında arama motorlarında 'Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm izle SHOW TV | Ne Gemiler Yaktım 2. bölüm full izle' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Show TV ekranlarında yayına giren Ne Gemiler Yaktım dizisi, en çok izlenenler listesinin ilk sıralarına talip olarak yayın hayatına başladı. Başrollerini Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı isimleri buluşturan Ne Gemiler Yaktım'ın ilk bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm izle SHOW TV | Ne Gemiler Yaktım 2. bölüm full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Ne Gemiler Yaktım 2. bölüm izlemek için tıklayın...

NE GEMİLER YAKTIM 2. BÖLÜM ÖZETİ

Yasemin (Deniz Baysal) ve Toprak'ın (Erkan Kolçak Köstendil) karşı karşıya geldiği sahnede Toprak, polis olduğunu ve Halil'i aradığını söylüyor. Gerilim dolu anlar yaşayan Yasemin, öldürdüğü adamın fotoğrafını karşısında görünce tedirgin olurken, Halil'i tanımadığını söyleyerek hızla uzaklaşıyor. Sahnede Toprak'ın Yasemin'i beğenmesi dikkat çekerken, bu ikili arasında neler olacağı merakla bekleniyor.

Rutkay'dan duyduklarıyla kafası karışan Yasemin, Fidan'a mı yoksa Rutkay'a mı inanması gerektiğini bilemez. Fidan gerçekten Neriman'ı öldürmüş olabilir mi sorusuyla evine dönen Yasemin; Fidan ve Zeynep'i evde bulamayınca sokak sokak gezerek onları aramaya çıkar. Fidan'la Zeynep'i bir parkta bulan Yasemin, onları eve geri götürür. İki kadının yolları tekrar birleşir. Halil'in izini süren Toprak, Nazarlık Esnaf Lokantası'nın etrafında dolaşırken Yasemin'le tanışır. Rutkay ise onların peşini bırakmaz ve Tevfik'in evine giderek korku dolu anlar yaşatır. Rutkay, Fidan ve Zeynep'in konağa dönmesi için elindeki kozu kullanacaktır.

Rutkay, Fidan'ı buluyor. Yasemin'in babasının evinde kalan Fidan kızıyla korku dolu anlar yaşarken Yasemin, Fidan'ı korumaya çalışıyor. Giderek öfkelenen Rutkay'ın Yasemin'e karşı tehditkar konuşması gerilimi artırırken, Fidan'ın gelmeyeceğini söylemesi dikkat çekiyor.

Ne Gemiler Yaktım 2. bölüm izlemek için tıklayın...

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fidan'ın yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI