Polonya-Hollanda maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda heyecan doruk noktasına çıkıyor. Grubun kaderini yakından ilgilendiren Polonya-Hollanda maçı, iki takımın da üst sıralardaki iddiasını doğrudan etkileyecek. Taraftarların büyük ilgiyle beklediği bu karşılaşma, hem tempolu oyuna hem de kritik anlara sahne olmaya aday. Hollanda, gruptaki liderliğini perçinlemek için sahaya çıkarken, deplasmanda hata yapmadan üç puan almanın planlarını yapıyor. Ev sahibi Polonya ise taraftar desteğini arkasına alarak sahada agresif, tempolu ve sonuç odaklı bir futbol sergilemeyi hedefliyor. Peki, Polonya-Hollanda maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Polonya-Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda nefesler tutuldu, gözler Polonya ile Hollanda arasında oynanacak dev karşılaşmaya çevrildi. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadele, hem puan tablosunun şekillenmesi hem de liderlik yarışının seyri açısından büyük önem taşıyor. Portakallar, grup liderliğini sağlamlaştırmak için sahaya çıkarken, zorlu deplasmanda hata yapmadan yollarına devam etmeyi hedefliyor. İç saha avantajını arkasına alacak olan Polonya ise güçlü rakibine karşı skor üretmenin ve 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Peki, Polonya-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

POLONYA-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Polonya-Hollanda maçı 14 Kasım Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.

POLONYA-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanacak Polonya-Hollanda maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

POLONYA-HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Polonya: Dragowski; Wisniewski, Kedziora, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Szymanski, Lewandowski, Kaminski

Hollanda: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong; Malen, Kluivert, Gakpo; Memphis

POLONYA İLE HOLLANDA ARASINDA 18. KARŞILAŞMA

Tarihleri boyunca 17 defa karşı karşıya gelen Polonya ile Hollanda, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 18. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı Polonya kazanırken, 9 mücadeleyi de Hollanda üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.