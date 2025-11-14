2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda Lüksemburg sahasında Almanya’yı konuk etmeye hazırlanıyor. Son dönemde Julian Nagelsmann’ın dokunuşuyla yeniden ivme kazanan Panzerler, ilk 4 karşılaşmada elde ettikleri 3 galibiyetle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya, bu zorlu deplasmanda da hata yapmadan ilerleyip Dünya Kupası vizesine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Alman Milli Takımı cephesinde ise merak edilen konuların başında Leroy Sane’nin durumu geliyor. Peki, Lüksemburg-Almanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LÜKSEMBURG-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 5. haftasında oynanacak Lüksemburg-Almanya maçı 14 Kasım Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.

LÜKSEMBURG-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg Stadyumu'nda oynanacak Lüksemburg-Almanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LÜKSEMBURG-ALMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lüksemburg: Moris; Jans, M. Martins, Korac, Carlson; Olesen; Sinani, C. Martins, Barreiro, Moreira; Dardari

Almanya: Baumann; Kimmich, Tah, Anton, Raum; Pavlovic, Goretzka; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Woltemade

ALMANYA'DAN LÜKSEMBURG'A ÜSTÜNLÜK

Tarihleri boyunca 6 defa karşı karşıya gelen Lüksemburg ile Almanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 5. haftasında bir kez daha rakip olacak. Daha önce oynanan tüm maçları Panzerler kazanırken, bu kez Lüksemburg'un nasıl reaksiyon vereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.