Benfica, eski oyuncusu Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılması durumunda harekete geçecek. Portekiz ekibinde Başkan Rui Costa'nın bu transfer için büyük çaba sarf ettiği ifade edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş ve Portekiz'in gündeminde Rafa Silva yer alıyor. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin istediğini açıklamıştı.

BENFICA GERİ GETİRMEYE HAZIR

Portekiz basınından Paraeles'te yer alan habere göre oyuncunun eski kulübü Benfica, Rafa Silva'nın futbolu bırakmaması halinde teklifini yapacak. Liga Now programında konuşan gazeteci Pedro Sousa'ya göre Rui Costa, Rafa Silva'yı ocak ayında Benfica'ya geri getirmeye hazır.

"RUI COSTA SAVAŞACAK"

Sousa, "Eğer Rafa serbest kalırsa ya da Türkiye'den kabul edilebilir şartlarda ayrılmaya hazır olursa, Rui Costa ocak ayında onun için mücadele edecek. Benfica, onun geri dönmek istediğini anlarsa, Rui Costa ocak ayında bu transfer için savaşacak." ifadelerini kullandı.

MOURINHO'NUN HOŞUNA GİDECEK

Haberde, bu olası geri dönüşün Mourinho'nun da çok hoşuna gideceği, Portekizli teknik adamın Rafa Silva'yı beğendiği aktarıldı.

İŞTE O HABER