Yunus Akgün'den G.Saray'a müjde! İşte sahalara döneceği tarih
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Yunus Akgün'ün durumu yakından takip edilirken milli yıldızla ilgili sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren haber geldi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da bu sezonun en flaş isimlerinden birisi de Yunus Akgün olarak öne çıkıyor. Yıldız isim sakatlığı nedeniyle bir operasyon geçirmişti. Geçirdiği operasyon nedeniyle futbolcunun ne zaman sahalara geri döneceği merak konusu haline geldi.
Son olarak milli yıldızla ilgili sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Yunus Akgün'ün tedavi sürecinin beklenenden hızlı ilerlediği ortaya çıktı.
Kulüp Doktoru Yener İnce'nin durumunu yakından takip ettiği milli yıldızın 1 ay sonra sahalara dönme ihtimali bulunduğu öğrenildi.