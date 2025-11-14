F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, Talisca ile ciddi şekilde ilgileniyor ve teknik direktör Filipe Luis, daha kaliteli bir kadro için kolları sıvamış durumda. Haberde, oyuncunun isminin, Flamengo'da Teknik Heyet Sorumlusu olarak görev alan Jose Boto tarafından da onaylandığı ifade edildi.