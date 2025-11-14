F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
Fenerbahçe transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu, Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun radarına girdi. Güney Amerika basınından yankı bulan haberdeki oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminin transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan teknik adamın takımda düşünmediği isimler arasında sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız bir isim var.
Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Anderson Talisca'ya ülkesinden ilgi gelmeye devam ediyor. Son olarak Corinthians ile adı anılan Brezilyalı oyuncu için yeni bir talip daha ortaya çıktı.
Bolavip'in haberine göre Talisca, Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor ve Brezilya futboluna dönme kararı aldı.
Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, Talisca ile ciddi şekilde ilgileniyor ve teknik direktör Filipe Luis, daha kaliteli bir kadro için kolları sıvamış durumda. Haberde, oyuncunun isminin, Flamengo'da Teknik Heyet Sorumlusu olarak görev alan Jose Boto tarafından da onaylandığı ifade edildi.
Hem oyuncunun hem de kulübün isteğine rağmen, transferin finansal koşullara bağlı olarak gerçekleşeceği belirtildi.