Finlandiya-Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda heyecan, Finlandiya ile Malta arasında oynanacak mücadeleyle yeniden yükseliyor. Turnuvada inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Finlandiya, geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak orta sıralarda yer aldı. Dünya Kupası umutlarını ayakta tutmak isteyen mavi-beyazlılar, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu kritik karşılaşmada hiçbir hataya yer vermek istemiyor. Jacob Friis’in öğrencileri, hem moral hem de puan açısından büyük önem taşıyan maçta sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Finlandiya-Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?