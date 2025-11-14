Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Merih için geri sayımda!

Fenerbahçe Merih için geri sayımda! Fenerbahçe transfer gündeminde olan Merih Demiral için flaş bir detay ortaya çıktı. Milli futbolcu için mevcut maaşı üzerine yapılan teklif sonrası sarı lacivertliler kararını verecek. İşte Merih Demiral gelişmesi... FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Al Ahli, Merih Demiral ile yola devam etmek istiyor. 27 yaşındaki oyuncunun 12 milyon Euro net maaşı var ve aynı rakam üzerinden milli yıldıza teklif yaptılar.





Merih'in temsilcileriyle yapılan görüşmelerde 10 konu varsa 5-6'sında anlaşma sağlandı ancak henüz imza atılmadı.



