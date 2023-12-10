Ekranların heyecan dolu yarışması MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Keyifli programda son olarak eleme heyecanı yaşandı. İzleyiciler 10 Aralık MasterChef All Star'da kimin elendiğini çok merak ediyorlar ve araştırmalar yapıyorlar. İşte 10 Aralık MasterChef'e veda eden isim...

Ekranların heyecan dolu yarışması MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Heyecan dolu yarışmada son olarak haftanın yeni elenen ismi belli oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

10 Aralık MasterChef All Star'a veda eden isim CEMRE oldu.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girdi ve 11 ay boyunca çalıştı.

Aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve şampiyon oldu.

Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye şampiyonu olan ilk kadın yarışmacıdır.