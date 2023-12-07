TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 23. bölümüyle 7 Aralık Perşembe günü seyircilerin karşısına çıktı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz'ın 23. bölümü...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 23. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 7 Aralık Perşembe günü TRT'de yayınlanan 23. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 23. bölümü...

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Alize, Serkan'ın Mesut'la sözleşme imzalamasına engel olamayınca gerçekleri açıklamaktan başka çaresi kalmamıştır. Alize, Serkan'a Mesut'un kim olduğunu söylediğinde ikinci şoku yaşar. Serkan, Alize'nin kendisini bu kadar saf zannetmesini hem hazmedememiş hem de Alize'nin gizli saklı iş çevirmesine çok öfkelenmiştir. Alize, özür dilemediği sürece Serkan da geri adım atmayacaktır. İki inatçı aşığı zor günler beklemektedir. Alize, sonunda Serkan'ın onsuz hayata alıştığını düşündüğü anda hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır. Aşıklarımız henüz bilmese de tehlike oldukça yaklaşmış, Mesut son kozunu oynamıştır.

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