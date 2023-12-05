Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 65. yeni bölümü ile izleyici ile buluştu. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 65. bölümü araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 65. yeni bölümü ve detayları...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 5 Aralık Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Üç Kız Kardeş 65. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer, Türkan'a annesine yaşattığı zor zamanların cezasını kesmeye karar verir. Türkan, Somer tarafından kendisine nasıl bir ceza verileceğinden habersiz kendini onun merhametine bırakır. Peki, Türkan Somer'in kestiği cezayı kabul edecek mi? Somer, Türkan'ı gafil avlamış, Rüçhan'ın başına gelenler konusunda öfkelenmiştir. Türkan kızını kaybetme korkusuyla Somer'e söyleyemediği için çok korkmuştur. Sevdiği adam tarafından köşeye sıkıştırılır.

Somer, annesinin intikamını almak için Türkan'ı Defne'den ayırıyor. Türkan çaresiz kalıyor ve ne yapacağını bilmiyor. Rüçhan ise Somer'e Türkan'ı çocuğundan ayırmaması gerektiğini söylüyor. Derya başlarına gelenler için çok üzgündür. Desteği de kız kardeşi Dönüş ve babasından görür.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜM İZLE

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