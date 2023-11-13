MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 13 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi su böreği yapmaya çalıştı. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?
Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim BARBAROS oldu. Mavi takımın kaptanı olan Barbaros, kırmızı takımın kaptanı olarak TOLGA'yı seçti.
KIRMIZI TAKIM
Tolga (Takım kaptanı)
Kıvanç
Hasan
Esra
Batuhan
MAVİ TAKIM
Barbaros (Takım kaptanı)
Sergen
Ayaz
Cemre
Alican