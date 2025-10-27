Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Avrupa’da Stuttgart karşısında elde ettiği galibiyetle moral bulan sarı-lacivertliler, ligde de 3 puan alarak puanını 22’ye çıkarmak ve zirve yarışında hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Domenico Tedesco’nun ekibi, zorlu deplasmanda kazanarak hem çıkışını sürdürmek hem de taraftarını sevindirmek amacında. 17 puanla 5. sırada yer alan Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar ise güçlü rakipleri karşısında galibiyet üst sıralara yaklaşmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Luis Perez, Arda, Talha, Rodrigues, Melih, Maxim, Perez, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco yönetiminde Stuttgart maçını 1-0 kazanmasını bilen Fenerbahçe, ligde de etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Zirve takibinde hata yapmak istemeyen Kanarya, Gaziantep deplasmanından 3 puan alarak haftayı moralli kapatmayı hedefliyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un kazandığı haftada puanını 22'ye çıkartmak isteyen sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 3. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 13. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 10'a 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 30 golüne, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.

EN-NESYRI 4 MAÇTIR SUSKUN

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri, suskunluğunu bugünkü Gaziantep FK deplasmanında bozmak istiyor. Tecrübeli futbolcu ligde sahaya çıktığı son 4 maçta da gol sevinci yaşayamazken bugün şanssızlığını sonlandırmak istiyor. Başarılı futbolcunun bugün sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN GAZİANTEP FK'YA ÜSTÜNLÜK

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 9 maçta üstünlük kurdu. 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki 9 müsabakanın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021 tarihinde 3-2'lik skorla aldı. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan karşılaşmalar, Türkiye Kupası'nda 4-1, ligde de 3-1'lik skorla Fenerbahçe lehine sona erdi.

SARI-LACİVERTLİLERİN DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 2'sini Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Tek galibiyetini Gençlerbirliği karşısında alan Kanarya; Göztepe, Kasımpaşa ve Samsunspor ile yenişemedi.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz yer almadı. İşte sarı-lacivertli takımın, Gaziantep FK maçı için belirlediği 23 kişilik kamp kadrosu:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık, Mert, Semedo, Skriniar, Çağlar, Yiğit Efe, Becao, Archie Brown, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Fred, Szymanski, Asensio, Oğuz, Nene, Kerem, Talisca, En- Nesyri, Duran.

BURAK YILMAZ'IN GAZİANTEP FK İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sezona Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile başlayan ve 2 maçta 2 yenilgi yaşayan Gaziantep FK, daha sonra bu göreve Burak Yılmaz'ı getirdi. 40 yaşındaki teknik adamla ilk 3 maçında 9 puan kazanan Gaziantep ekibi, ligdeki son 7 karşılaşmasını da kaybetmedi ve bu süreçte 17 puan toplayarak üst sıralara tırmandı. Burak Yılmaz, teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 3. kez rakip olacak. Yılmaz; Kayserispor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemlerde sarı-lacivertlilerle oynadığı 2 maçı da kaybetti.

GAZİANTEP FK-FENERBAÇE MAÇI HAKEMİ

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak. TFF, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı VAR hakeminin Ömer Faruk Turtay olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral ve Ayberk Demirbaş görev yapacak.