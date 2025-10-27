Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı tıkla izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Karadeniz’de futbol şöleni yaşanacak. Samsunspor ile Çaykur Rizespor, büyük heyecana sahne olacak derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Avrupa arenasında üst üste iki galibiyet alarak moral depolayan kırmızı-beyazlı ekip, aynı form grafiğini ligde de sürdürmek ve 3 puanla taraftarını sevindirmek istiyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor cephesinde ise hedef çıkış yapmak. İlhan Palut yönetimindeki yeşil-mavililer, son 5 karşılaşmada sadece bir kez kazanabildi. Peki, Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Mosci, Hojer, Buljubasic (Mithat), Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Zeqiri, Ali Sowe.

İKİ TAKIM ARASINDA 53. RANDEVU

Tarihleri boyunca 52 kez karşı karşıya gelen Samsunspor ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 53. defa rakip olacak. Daha önce oynanan 20 karşılaşmayı kırmızı-beyazlılar kazanırken, 17 mücadeleyi de yeşil-mavililer üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

SAMSUNSPOR KADROSUNDA 4 EKSİK

Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, haftaya 16 puan ve averajla 7. sırada başladı. Geçen hafta Zecorner Kayserispor'u mağlup eden Samsunspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek ligde yükselişini sürdürmek istiyor. Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Bedirhan Çetin ve Ebrima Ceesay maçta forma giyemeyecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.