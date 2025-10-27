MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı kimler oldu?

Bu akşam MasterChef Türkiye mutfağı tam bir rekabet alanına dönüşüyor! Yarışmacılar, şeflerin hazırladığı zorlu tarifi en iyi şekilde sunarak Mavi Takım Kaptanı olabilmek için yarışıyor. Kaptanlık düellosunu kazanan isim, ardından Kırmızı Takım Kaptanı’nı seçerek haftanın dengesini tamamen değiştirecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl şekillendi ve şeflerin favori tabakları hangileri oldu? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 27.10.2025 09:28

Paylaş





ABONE OL

Haftanın lideri olabilmek için mutfağa giren yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlayıcı tarifi en iyi şekilde sunmaya çalışıyor. Bu akşam kaptanlık düellosunu kazanan isim Mavi Takım'ın kaptanı olacak. Ardından seçeceği Kırmızı Takım kaptanı ile yeni haftanın dengeleri tamamen değişecek. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar kimlerden oluştu? Peki bu akşam MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl kuruldu ve şeflerin favori tabakları neler oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in takımları belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Onur oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'in takım kaptanları belli oldu. Mavi Takım kaptanı Onur oldu.

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar

MASTERCHEF TÜRKİYE KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu hafta Kırmızı Takım kaptanı Mert oldu.

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar

MAVİ TAKIM

Onur (Kaptan)

Furkan

Çağatay

Özkan

Ayla

Ayten

Murat Can

Barış

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar

KIRMIZI TAKIM

Mert (Kaptan)

Gizem

Hakan

Sümeyye

Sezer

Eylül

Aslı

Çağlar

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar