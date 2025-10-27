MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı kimler oldu?
Bu akşam MasterChef Türkiye mutfağı tam bir rekabet alanına dönüşüyor! Yarışmacılar, şeflerin hazırladığı zorlu tarifi en iyi şekilde sunarak Mavi Takım Kaptanı olabilmek için yarışıyor. Kaptanlık düellosunu kazanan isim, ardından Kırmızı Takım Kaptanı’nı seçerek haftanın dengesini tamamen değiştirecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl şekillendi ve şeflerin favori tabakları hangileri oldu? İşte detaylar!
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2025'in takımları belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Onur oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2025'in takım kaptanları belli oldu. Mavi Takım kaptanı Onur oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de bu hafta Kırmızı Takım kaptanı Mert oldu.
MAVİ TAKIM
Onur (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Özkan
Ayla
Ayten
Murat Can
Barış
KIRMIZI TAKIM
Mert (Kaptan)
Gizem
Hakan
Sümeyye
Sezer
Eylül
Aslı
Çağlar