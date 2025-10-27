Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Saran, ziyaret bitiminde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısında duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair konuşan Saran, şu ifadelere yer verdi:

"İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz! İnşallah milat olur ve bir daha böle şeyler yaşanmaz! Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı! Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum! Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Takipçisi olacağız."