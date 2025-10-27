Süper Lig'de 10. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı lacvertliler, En Nesyri ve Talisca'nın golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe adına gol perdesini 5. dakikada En-Nesyri açtı. Karşılaşmada dakikalar 22'yi gösterirken Faslı yıldız bir kez daha sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Anderson Talisca, 81. dakikada kaydettiği firikik golüyle skoru 3-0'a getiren isim oldu.

Maçın 86. dakikasında Abena, Talisca'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada 88. dakikasında Talisca bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getiren isim oldu. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Kanarya mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe ligde 22 puanla 3. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 17 puanla 5. sırada bulunuyor.