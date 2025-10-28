Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan 1 numara hamlesi! Uğurcan Çakır'a şok

Galatasaray'dan 1 numara hamlesi! Uğurcan Çakır'a şok Galatasaray'dan ara transfer dönemi öncesi flaş bir hamle geldi. Sezon başında rekor bir bedelle Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan sarı kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... Galatasaray Haberleri









Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transferde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar için son olarak dikkat çeken bir kaleci iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Tanzanya takımı Young Africans'ta forma giyen 30 yaşındaki kaleci Djigui Diarra ile ilgilendiği aktarıldı.