Galatasaray'dan 1 numara hamlesi! Uğurcan Çakır'a şok
Galatasaray'dan ara transfer dönemi öncesi flaş bir hamle geldi. Sezon başında rekor bir bedelle Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan sarı kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transferde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar için son olarak dikkat çeken bir kaleci iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray'ınTanzanya takımı Young Africans'ta forma giyen 30 yaşındaki kaleci Djigui Diarra ile ilgilendiği aktarıldı.
Africa Foot'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, kulübüyle sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Diarra'ya Tanzanya ekiplerinin haricinde G.Saray'ın da bir ilgisi bulunuyor.
Mali Milli Takımı'nda 62 kez forma giyen Diarra, kariyeri boyunca sadece Mali ve Tanzanya'da forma giydi.