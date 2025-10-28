Trabzonspor üst üste alınan galibiyetlerin ardından Galatasaray ile cumartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre lider Galatasaray ile ikinci Fırtına arasında 5 puanlık fark var. Teknik direktör Fatih Tekke, Galatasaray deplasmanının 'kırılma' değil, 'kazanılması gereken bir derbi' olduğunu hafta boyunca oyuncularına aktararak, onlar üzerinde yeni bir baskı oluşmasını engellemeye çalışacak. 48 yaşındaki hoca, talebelerine bu maçı dönüm noktası olarak değil, sezonun önemli bir adımı olarak görmeleri gerektiğini aktardı. Tekke'nin planında oyunun iki yönü de büyük önem taşıyor. Özellikle orta sahadaki direnç ve pas bağlantılarının güçlü tutulması, hızlı geçişlerde Onuachu ve Augusto ikilisinin etkin kullanılması hedefleniyor. Savunmada Savic'in liderliğinde kompakt bir yapı oluşturulacak. Özellikle gençlerin bu tür maçlarda oluşabilecek yüksek baskıdan etkilenmemesi için de tecrübeli oyuncular devreye girecek.