Trabzonspor'da Fatih Tekke'den galibiyet formülü

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi tüm planını galibiyet üzerinde yaptı. Tekke bu maç öncesinde oyun direnci ve pas oyununa ayrı bir önem veriyor. TS SPOR HABERLERİ