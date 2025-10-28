Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim Salı 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından düşüş ivmesine giren altın fiyatları, yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Değer kaybını sürdüren altın piyasasında hareketlilik devam ederken, yatırımcılar güvenli limandaki son durumu yakından takip ediyor. 28 Ekim Salı itibarıyla “Gram altın bugün ne kadar?” ve “Çeyrek altın fiyatı kaç TL” soruları hem yatırımcıların hem de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Öte yandan döviz kurlarındaki dalgalanmalar da piyasaların seyrini doğrudan etkiliyor. İşte, 28 Ekim Salı günü altın ve döviz piyasalarında yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.10.2025 06:43

CANLI ALTIN FİYATLARI | Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın piyasasında başlayan düşüş eğilimi, yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. 28 Ekim Salı günü itibarıyla vatandaşlar ve yatırımcılar, "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın fiyatları düştü mü?" sorularının yanıtını araştırıyor. Ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlilik, altının yönü üzerinde belirleyici rol oynuyor. İşte, 28 Ekim Salı günü gram, çeyrek ve yarım altının güncel alış-satış fiyatları ile döviz kuru verileri…

PİYASADA SON DURUM | 28 EKİM SALI

◼ABD Doları: 41,95 (Alış) - 41,97 (Satış)

◼EURO: 48,91 (Alış) - 48,92 (Satış)

◼STERLİN: 55,83 (Alış) - 56,11 (Satış)

2025 GÜNCEL ATIN FİYATLARI

Merkez Bankası'nın faiz oranını düşürmesinin ardından gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Düşüş trendine giren veriler hakkında araştırmalarını sürdüren yatırımcılar, özellikle, "Çeyrek altın ne kadar?" ve "Gram altın fiyatları kaç para oldu?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte, 28 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...

▶Gram Altın Alış: 5.396,67₺

▶Gram Altın Satış: 5.397,37₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.262,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.396,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.524,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.779,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.935,00₺

▶Tam Altın Satış: 37.410,00₺

▶Ata Altın Alış: 37.901,00₺

▶Ata Altın Satış: 38.444,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.168,94₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.436,28₺

▶Gümüş Alış: 63,30₺

▶Gümüş Satış: 63,37₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 28 Ekim Salı günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.