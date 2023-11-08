Benim Güzel Ailem 18 bölüm izle | TRT1 Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle | Benim Güzel Ailem izle

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu geniş bir ailenin yuvadan tek tek uçan kuşlarının bir anda, hep birlikte yuvaya dönmeye karar verince ortaya çıkan olayları konu ediniyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Seray Gözler ve Onur Buldu'nun yer aldığı sevilen dizi, 18. bölümüyle 8 Kasım Çarşamba günü seyircilerin karşısına çıkacak. İşte Benim Güzel Ailem 18. bölümü konusu...

BENİM GÜZEL AİLEM 18. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 8 Kasım Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 18. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 18. bölümü...

Benim Güzel Ailem 18. BÖLÜM izlemek için tıklayın Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 18. BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Sina, en sonunda muratlarına ermenin mutluluğunu yaşarken Canan ve Fidan ise düğünde takılan altın ile paraları saymaya koyulur. Adnan'ın aklı ise evdeki paralardadır. Çiçeği burnunda evliler, hayalleri olan Budva'ya doğru yola çıkar. Ancak balayı planı Canan'ın hiç hoşuna gitmez. Ancak asıl sorun evlerine gidince ortaya çıkar. Belediye evi mühürlemiştir. Rasim ve tüm aile, büyük bir şok yaşayıp işin aslını araştırırken Adnan, içi altın ve paralarla dolu bohçayı gizlice alıp arabanın bagajına koyar.

Diğer planı ise evde kalan paraları herkesten gizli almaktır. Rasim'in hafta sonu boyunca eve giremeyeceklerini söylemesiyle başta Canan olmak üzere tüm aile nerede kalacaklarına dair planlar yapmaya başlar. Herkesin ortak kararı ise Sina'nın evinde kalmak olur… Ferdi ise rol aldığı dizinin yapımcısından aile halkı için istediği kıyafetlerin gelmesiyle sevinç yaşar. Ancak kutular açılınca ortaya çıkan kıyafetler, şaşkınlık yaratır. Evde kimin nerede yatacağı telaşı yaşanırken birden akıllara şu soru gelir: İçerisinde düğünde takılan altın ve paraların olduğu bahçe nerede? Rasim ve tüm aile, büyük panikle bohçayı arar ama bulan olmaz… Adnan ise yaşanan paniği uzaktan zevkle izler… Yeni evlilerin balayı hayali ise Damla'nın uçak korkusuna takılınca Damla ve Sina, eve dönmeye karar verir. Gece herkes uyurken evlerine girince ise ortalık bir anda karışır. Ferdi'nin kendisini diziden kovdurmasıyla öfkelenen Gökçe, sette Ferdi'ye saldırır.

Benim Güzel Ailem 18. BÖLÜM izlemek için tıklayın Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

Bir yandan aklı evdeki paralarda olan Adnan, rahat uyuyabilmek için ne yapar eder evin mührünü söküp içeriye girer. Sabah panikle evden çıkarken makinesini alır ama içerisi parayla dolu bavulu unutur. Aklı paralarda kalan Adnan ise eve yeniden girer. Rasim de içerideyken kapıya resmi minibüs yanaşır. Rasim yine Adnan'a bağırır: "Yaktın bizi Adnan!" Yönetmenliğini Levent Türkan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Baykut Badem'in kaleme aldığı "Benim Güzel Ailem" dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Ufuk Özkan, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal, Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar

Seray Gözler

Onur Buldu

Melis Babadağ

Toprak Can Adıgüzel

Serra Pirinç

Nergis Kumbasar