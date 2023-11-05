Ekranların beğeniyle izlenen yarışması MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Nefesleri kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli olacak. İzleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi? 5 Kasım MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ 5 KASIM?

MasterChef All Star'a 5 Kasım Pazar günü veda eden isim BARIŞ oldu.

MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR?

MasterChef All Star'a veda eden Barış Demir 24 yaşında ve Bodrum'da yaşıyor. Aşçılık mesleğine küçük yaşlarda adım adan Barış, yarışmaya katıldığında Bodrum Torba'da bir otelde çalışıyordu. Barış, aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başladı.