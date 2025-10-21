Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca için flaş transfer iddiası! Brezilyalı yıldızdan yanıt

Brezilya basını Fenerbahçe'nin yıldız ismi Anderson Talisca'nın Türkiye'de mutsuz olduğu ve ülkesine geri dönmek istediğini iddia etti. Ancak Talisca iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...









Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca hakkında Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin son yılında olan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.

"TALISCA TÜRKİYE'DE MUTLU DEĞİL" ESPN Brezilya'dan Bruno Andrade'nin haberine göre, Anderson Talisca Türkiye'de mutlu değil ve ülkesine geri dönmek istiyor. Haberde, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'de kalmak istemediği ve bu konuda yönetime haber verdiği belirtildi.