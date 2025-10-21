PSV Eindhoven-Napoli maçı tıkla izle | PSV Eindhoven-Napoli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında heyecan Hollanda’da yaşanacak. PSV Eindhoven, sahasında İtalyan devi Napoli’yi konuk edecek. Turnuvada henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Hollanda temsilcisi, ilk 3 puanını almak için taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkıyor. Son Serie A şampiyonu olan Napoli ise teknik direktör Antonio Conte yönetiminde yoluna emin adımlarla devam ediyor. İtalyan ekibi, deplasmandan galibiyetle ayrılarak puanını 6’ya yükseltmeyi ve grubun zirvesine yerleşmeyi hedefliyor. Peki, PSV Eindhoven-Napoli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?