Trabzonspor, ilk gününden itibaren yakından takip ettiği 'Mattia Ahmet Minguzzi davası' ile ilgili resmi sosyal medya kanalları üzerinden paylaşımda bulundu. Ahmet Minguzzi'nin davasında açıklanan kararın ardından yapılan paylaşımda 'Kuzey unutmaz Ahmet... Unutmaz!' ifadeleri yer aldı. İşte detaylar...

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak canice katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında karar çıktı. Cinayeti işleyen iki sanık için tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verilirken olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen iki sanık için beraat ve tahliye kararı verildi.

Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından verilen karar sosyal medyada gündem olurken Trabzonspor, resmi sosyal medya kanalları üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM

KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ! pic.twitter.com/lBWCIqDCj8