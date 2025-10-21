Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle | Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

EuroCup B Grubu’nun 4. haftasında heyecan dolu bir mücadele basketbolseverleri bekliyor. Beşiktaş GAİN, deplasmanda Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm’a konuk olacak. Grupta 3’te 3 yaparak dikkatleri üzerine çeken Ulm karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp 3. zaferine ulaşmayı hedefliyor. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde ritmini bulmaya başlayan Beşiktaş, Almanya deplasmanında etkili bir oyun ortaya koyarak moral depolamak istiyor. Peki, Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

RATIOPHARM ULM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu 4. haftasında oynanacak Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı 21 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

RATIOPHARM ULM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ratiopharm Arena'da oynanacak Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

RATIOPHARM ULM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Beşiktaş GAİN, son olarak Niners Chemnitz karşısında aldığı 93-88'lik galibiyetin ardından başarılı performansını Almanya temsilcisine karşı da sürdürmeyi amaçlıyor. Namağlup rakibine karşı deplasmanda parkeye çıkacak siyah-beyazlılar, Dusan Alimpijevic önderliğinde etkili oyun ortaya koyup, kazanan taraf olmayı hedefliyor.

