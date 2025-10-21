EuroCup B Grubu 4. hafta mücadelesinde Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. Almanya'da oynanacak bu zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekip, parkeden galibiyetle ayrılarak turnuvadaki 3. zaferine ulaşmayı hedefliyor. Koç Dusan Alimpijevic yönetiminde etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, namağlup konumda bulunan ve 3'te 3 yaparak dikkatleri üzerine çeken Ratiopharm Ulm karşısında hata yapmak istemiyor. Basketbol tutkunları ise büyük heyecanla "Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle" aramasını sürdürüyor. Peki, Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
RATIOPHARM ULM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroCup B Grubu 4. haftasında oynanacak Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı 21 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak.
RATIOPHARM ULM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Ratiopharm Arena'da oynanacak Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
RATIOPHARM ULM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET
Beşiktaş GAİN, son olarak Niners Chemnitz karşısında aldığı 93-88'lik galibiyetin ardından başarılı performansını Almanya temsilcisine karşı da sürdürmeyi amaçlıyor. Namağlup rakibine karşı deplasmanda parkeye çıkacak siyah-beyazlılar, Dusan Alimpijevic önderliğinde etkili oyun ortaya koyup, kazanan taraf olmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
🦅 Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🏆 BKT EuroCup 4.Hafta 🆚 ratiopharm Ulm ⏰ 20.00 📍 Ratiopharm Arena 📺 TRT Spor pic.twitter.com/GTb46lgrry— Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) October 21, 2025