UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanında Villarreal ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Avrupa arenasında henüz galibiyetle tanışamayan İspanyol ekibi, kendi taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu mücadelede 3 puan alarak ligdeki iddiasını yeniden canlandırmak istiyor. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Manchester City ise yoluna kayıpsız devam etme planları yapıyor. Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz devi, şimdiye kadar sergilediği istikrarlı performansını sürdürerek puanını 7'ye yükseltmeyi amaçlıyor. Yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken City'de, Guardiola'nın sahaya süreceği ilk 11 futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Villarreal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Villarreal-Manchester City maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

VILLARREAL-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak Villarreal-Manchester City maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VILLARREAL-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Junior, Mourino, Marin, Veiga, Cardona, Moleiro, Comesana, Gueye, Buchanan, Mikautadze, Pepe

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Stones, Dias, Gvardiol, Bobb, Silva, Reijnders, Doku, Haaland