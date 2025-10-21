UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanı, Belçika’da oynanacak Union Saint-Gilloise-Inter mücadelesiyle devam ediyor. Turnuvaya etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu karşılaşmada galibiyet alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun finalisti olan Inter ise Avrupa sahnesine bu yıl da fırtına gibi girdi. İlk iki maçından da 3 puanla ayrılan İtalyan devi, serisini sürdürerek grupta liderliğini pekiştirmeyi planlıyor. Peki, Union Saint-Gilloise-Inter maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UNION SAINT-GILLOISE-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Union Saint-Gilloise-Inter maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

UNION SAINT-GILLOISE-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Lotto Park'ta oynanacak Union Saint-Gilloise-Inter maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UNION SAINT-GILLOISE-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Saint Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Niang, Rasmussen, Zorgane, Khalaili, El Hadj, David, Florucz

Inter: Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Hakan Çalhanoğlu, Susic, Augusto, Bonny, Esposito