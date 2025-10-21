Newcastle United-Benfica maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. İngiltere temsilcisi Newcastle United, iç sahada taraftarının desteğini arkasına alarak Benfica karşısında galibiyet peşinde olacak. Eddie Howe yönetimindeki ekip, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor ve sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 6’ya çıkarmayı hedefliyor. Portekiz’in köklü kulübü Benfica ise Jose Mourinho önderliğinde turnuvadaki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Peki, Newcastle United-Benfica maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında heyecan dorukta! Newcastle United, sahasında Portekiz devi Benfica'yı ağırlayacak. Teknik direktör Eddie Howe yönetiminde iç saha avantajını iyi değerlendirmek isteyen İngiliz ekibi, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Konuk takım Benfica ise Jose Mourinho önderliğinde deplasmanda kazanarak ilk galibiyetini almak ve ligdeki sıralamasını yukarı taşımak istiyor. Peki, Newcastle United-Benfica maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED-BENFICA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Newcastle United-Benfica maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

St. James Park'ta oynanacak Newcastle United-Benfica maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Joelinton, Tonali, Guimaraes, Gordon, Murphy, Woltemade

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Sudakov, Lukebakio, Pavlidis

JOSE MOURINHO'NUN BENFICA İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica'nın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Portekiz ekibinin başında şu anada kadar 12 maça çıkan 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda; 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Jose Mourinho'nun Benfica kariyeri maç başı 1.58 puan ortalamasıyla devam ediyor.