Fenerbahçe-Stuttgart maçı öncesi flaş karar! Alman ekibi yeni kuraldan yararlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ağırlayacağı Stuttgart'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, kritik maç öncesi kadroda değişikliğe gitti ve UEFA'nın yeni kuralından yararlandı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Kadıköy'de Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Bundesliga ekibinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Stuttgart, sakatlığı bulunan Ermedin Demirovic'i UEFA kadrosundan çıkardı ve yerine Nikolas Nartey'i kafileye dahil etti.
Stuttgart tarafından yapılan açıklamada 'UEFA'nın bu sezon değiştirdiği kuralın uygulandığı belirtildi ve "Ermedin Demirovic yeniden forma giyebilecek duruma gelir gelmez UEFA Avrupa Ligi kadrosuna geri dönebilecek' ifadeleri kullanıldı.
UEFA, bu sezon aldığı karar ile uzun süreli sakatlıklarda takımlara oyuncu listelerinde değişiklik yapma hakkı sunmuştu.