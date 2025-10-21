UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ağırlayacağı Stuttgart'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, kritik maç öncesi kadroda değişikliğe gitti ve UEFA'nın yeni kuralından yararlandı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Kadıköy'de Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Bundesliga ekibinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Stuttgart, sakatlığı bulunan Ermedin Demirovic'i UEFA kadrosundan çıkardı ve yerine Nikolas Nartey'i kafileye dahil etti.