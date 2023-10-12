MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 12 Ekim MasterChef eleme adayı

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan ve eleme potasına giren yarışmacılar araştırılıyor. MasterChef 12 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2023- 02:02 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023- 02:02