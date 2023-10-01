MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef All Star 1 Ekim elenen isim belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. İzleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte MasterChef'te yaşananlar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2023- 01:21 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023- 01:21