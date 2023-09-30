TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 30 Eylül Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 107. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 107. BÖLÜM ÖZETİ

Veysel'in uyanmasıyla herkes rahat bir nefes alır. Ancak tahlil sonuçları iyi çıkmamıştır. Acı haberi duyan Veysel'in tepkisi ne olacaktır? Muammer, Taner'i affedebilmek için bir şart sunar. Taner bir yandan soruşturma için ifade verirken bir yandan amcasının öfkesiyle karşılaşır. Amcaoğulları, Veysel'i hayata döndürmek için ne yapacaktır? Erkan ve Yeşim'in magazinde aşk haberi çıkar. Erkan yanlış anlaşılmayı nasıl düzeltecektir?

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👉GÖNÜL DAĞI 107. BÖLÜM İZLE