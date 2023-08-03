Ya Çok Seversen 5. BÖLÜM İZLE - Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Ya Çok Seversen, 5. bölümüyle 3 Ağustos Perşembe günü seyircilerin karşısına çıktı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor. Dizinin fragmanı büyük ilgi toplarken, Ya Çok Seversen 5. bölüm izle, Ya Çok Seversen 5. bölüm hd izle, Ya Çok Seversen özet izle gibi aramalar yapılıyor. İşte Ya Çok Seversen 5. bölümü konusu...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 3 Ağustos Perşembe günü yeni ve 5. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 5. yeni bölümü...

👉YA ÇOK SEVERSEN 5. BÖLÜM İZLE

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YA ÇOK SEVERSEN 5. BÖLÜM KONUSU

Hasan, çiftliğe gelince Yakup, Meryem, Onur, Barış ve Leyla zor duruma düşer. Bir yandan Ateş ve çocuklar arasındaki anlaşmazlıklar büyümektedir.

Çocukların hangi abisinin yanında kalacağına karar vermeleri gerekir. Füsun, çocukların bu kararını etkilemek için kolları sıvar.

Ateş, Ilgaz'ın neden olduğu sorunlarla baş etmeye çalışır. Eski "eğlenceli" hayatını arar. Leyla, Ateş ve çocukların arasını düzeltmeye çalışırken yakınlaşan ikili birbirini kıskanmaya başlar. Leyla'nın sürprizi ise; Ateş'i şaşırtacaktır.

👉YA ÇOK SEVERSEN 5. BÖLÜM İZLE

👉YA ÇOK SEVERSEN TÜM BÖLÜMLER İZLE

👉YA ÇOK SEVERSEN 5. BÖLÜM İZLE

👉YA ÇOK SEVERSEN TÜM BÖLÜMLER İZLE