MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef' All Star'da mavi ve kırmızı takım kadroları belli oldu

MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Büşra'nın beklenmedik ayrılığı sonrası yeni kaptan belli olurken, haftanın takımları da netlik kazandı. Zorlu geçen yarışma sonucunda mavi takım kaptanı Esra oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak Gamze'yi seçti. İşte 31 Temmuz Pazartesi MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kadroları...

MasterChef All Star'da heyecan son sürat devam ediyor. Büşra'nın beklenmedik ayrılığı sonrası yeni kaptan belli olurken, haftanın takımları da netlik kazandı.

İlk olarak mavi takım kaptanının belli olması için yarışmacılar mutfağa girdi ve Kayseri'nin sevilen yemeği 'yağlama'yı yaptı.

En başarılı yemeği yapan Esra mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak Gamze'yi seçti.

Takım kaptanlarının netleşmesinin ardından haftanın yeni takımları belirlendi.

İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU



MAVİ TAKIM

Esra - Kaptan



Sergen

Ayaz

Alican

Sefa

Azize

Çağatay

Berker

Rıfat

KIRMIZI TAKIM

Gamze - Kaptan

Tahsin

Tanya

Eray

Tolga

Suna

Batuhan

Barış

Mert

Eda