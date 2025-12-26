Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bordo-mavililerin, Konyaspor’un golcüsü Umut Nayir için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu yerli bir golcüyle güçlendirmeyi planlıyor. Bordo-mavililer, bu doğrultuda Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i gündemine aldı.

İki kulüp arasında karşılıklı bir takas formülünün masada olduğu belirtildi. Konyaspor'un da Trabzonspor'dan Arif Boşluk'u kadrosuna katmak istediği, bu çerçevede görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Bu sezon Konyaspor formasıyla 18 resmi maça çıkan Umut Nayir, 8 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekti.