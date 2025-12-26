Galatasaray Yönetimi'nden taraftarlara yeni yıl hediyesi!
Ve Galatasaray ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların, Almanya'da forma giyen o ismin transferinde son aşamaya geldiği öğrenildi. Yönetimin, taraftarlara kısa süre içinde yeni yıl hediyesini vereceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Türk futbolcu Umut Tohumcu, Galatasaraylı olmak üzere.
Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde sona gelindi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Hoffenheim altyapısından yetişen ve alt yaş kategorilerinde Almanya adına oynayan Umut Tohumcu'nun kariyer planlamasında Türkiye yokken Galatasaray'ın cazip teklifi sonrası fikrinin değiştiği öğrenildi.
Çocukluktan Galatasaraylı olan genç futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
PERFORMANSI
Umut Tohumcu, bu sezon 8 maçta forma giydi ve 1 gol attı. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona eriyor.
Galatasaray, Hoffenheim'la anlaşmanın sağlanmasının ardından genç futbolcuya imzayı attıracak.