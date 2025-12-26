Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a David Alaba'dan haber var!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Real Madrid'li David Alaba hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. İspanyol devinin, tecrübeli oyuncuyla ilgili sözleşme kararını verdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki David Alaba'nın sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı öğrenildi.
Fotomac.com.tr editörü Alp Ülgenalp'in İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre İspanyol devi, 33 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif etmeme kararı aldı.
Bu sezon yalnızca 4 resmi maçta forma giyebilen Avusturyalı savunmacı, 2021 yazında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti. Madrid kariyeri boyunca 120 resmi maça çıkan Alaba, bu süreçte 5 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.
Tecrübesi, çok yönlülüğü ve büyük maç geçmişiyle dikkat çeken Alaba'nın, sezon sonunda serbest statüye geçmesi halinde Süper Lig devlerinin ilgisinin daha da artması bekleniyor.