MASTERCHEF KİM ELENDİ? 23 Temmuz MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu! MasterChef All Star'da kim elendi?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Sezonun ilk eleme gecesi yapıldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kritik eleme oyunları sonrasında yarışmacılardan birisi elenerek yarışmaya veda etti. Detayları merak eden izleyiciler ise son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar...

MasterChef 2023 All Star yarışmasının ikinci eleme gecesi 23 Temmuz 2023 Pazar günü ekranlara geldi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonunda eleme potasına giren Ayaz, Mert, Büşra, Eda, Burcu, Çağatay, Gamze ikinci elenen olmamak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyun sonunda eleme adaylarından birisi yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacıları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları arasında Kırmızı takımdan Büşra, ve Gamze, Mavi takımdan Ayaz ve Mert, Eda ve Burcu olmuştu.

Son olarak konuk şef Mehmet Akdağ'ın bal kabağı dolması ile haftanın son ve bireysel dokunulmazlık oyununu oynayan yarışmacılar arasından sona kalan ve eleme potasına giden isim Çağatay oldu.

Çağatay, Burcu, Gamze ve Ayaz ise eleme gecesinde ikinci tura kalan isimler oldu. İkinci turda yarışmacılardan bir hafta daha MasterChef All Star'da kalabilmeleri için, Danilo Şef'in 'Çıtırlık' tabağını yapmaları istendi.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

23 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan MasterChef eleme gecesinde elenen yarışmacı BURCU oldu.