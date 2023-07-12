CENGİZ ÖZKAN KİMDİR? | TRT 1'in yaz sezonunda yayına soktuğu Sen Türkülerini Söyle adlı yarışma programı, konseptiyle olduğu kadar jüri üyeleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Birbirinden değerli ses sanatçılarını bünyesine katan yarışmada, adayları puanlayan isimlerden bir tanesi de Cengiz Özkan oldu. Peki Cengiz Özkan kimdir, nereli? Cengiz Özkan kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar...

CENGİZ ÖZKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

1967 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde doğan Türk müzisyen ve bağlama sanatçısı Cengiz Özkan, 56 yaşındadır. İlk öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü'ne girdi. 1991'deki mezuniyetinin[1] ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sanat Dalı Türk halk müziği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı'nda iki yıl, İzmit Belediye Konservatuvarı'nda iki yıl, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda üç yıl süreyle öğretmen ve icracı olarak çalıştı. Yurt içi ve yurt dışında birçok konser verdi.

Tek başına Kırmızı Buğday, Ah İstanbul, Saklarım Gözümde Güzelliğini ve Gelin adlı albümleri Kalan Müzik tarafından yayınlandı. Yine 2001 yılında Kalan Müzik'ten piyasaya sunulan bir diğer çalışması olan Yare Dokunma albümünü de ise Malatya Arguvan'lı Türk halk müziği ses sanatçısı ve folklorcü Muharrem Temiz ile yapmışlardır. Ardından 2007 Eylül ayında bir özel televizyon kanalında yayına başlayan Pusat adlı dizide mahkûm bir ozanı canlandırmıştır, 1989'da girdiği TRT İstanbul Radyosu'nda saz sanatçısı olarak çalışmaya devam eden Cengiz Özkan, TRT radyosunda Turan Engin, Ali Ekber Çiçek, Tuncer İnan, Nida Tüfekçi ile beraber çalışmıştır.

CENGİZ ÖZKAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Cengiz Özkan evli ve bir kız çocuğu babasıdır.