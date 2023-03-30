Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 30 Mart Perşembe saat 20.00'de, 33. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 33. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 33. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 33. BÖLÜM KONUSU

Sadi, Songül'den saklamak zorunda olduğu gizli göreve sadık kalmak için elinden geleni yaparken organize şube Servet'e ulaşmak için lakabı dışında ellerinde hiçbir delilleri olmayan Yörük'ü bulmaya çalışır. Aylin, Mert ve Can'la eskisi gibi olamadığı için üzülürken kendince bir yol bulur. Sevda'nın Araz sebebiyle hayatında olan değişiklik Araz ve Vural'ı tekrardan karşı karşıya getirir. Okulda düzenlenen kermes herkes için beklenmedik bir şekilde son bulurken Zülfikar annesinin aldığı karara saygı duymak zorunda kalır. Ekip, muhbirden gelen haberle Servet'in adamının sevkiyat yapacağı mekana baskın yapmak için yola çıkar. Songül bu sefer Yörük'ü bulmaya sandığından daha yakındır.

Kıvanç ve Derya'nın aldığı karar Mert'in canını sıksa da Mert ablasının en ihtiyacı olduğu anda yanında olacak mıdır?

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 33. BÖLÜM İZLE