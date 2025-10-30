CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü 13:53
Bouchouari: "En güzel şey futbol oynamak" Bouchouari: "En güzel şey futbol oynamak" 12:53
Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı bilgileri! Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı bilgileri! 11:02
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! 10:54
Tedesco'dan yönetime flaş talep! Tedesco'dan yönetime flaş talep! 23:22
Galatasaray aradığı stoper PSG'de buldu! Galatasaray aradığı stoper PSG'de buldu! 23:09
Daha Eski
Galatasaray'da Icardi krizi! Galatasaray'da Icardi krizi! 23:04
Fatih Tekke ilk peşinde! Fatih Tekke ilk peşinde! 22:20
Beşiktaş evinde kazandı! Beşiktaş evinde kazandı! 21:43
Beşiktaş evinde kazandı! Beşiktaş evinde kazandı! 21:42
Fırtına'nın süper ikilisi! Fırtına'nın süper ikilisi! 21:27
Barcelona Osimhen'in peşinde! Transfer... Barcelona Osimhen'in peşinde! Transfer... 21:07
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
Bouchouari: Maçtan önce Kur'an dinlerim
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı | MPİ 30 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu kazanan numaralar
Gram altın kaç TL? | Canlı altın fiyatları