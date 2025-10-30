Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin futbol oynamak olduğunu söylerken, maçlardan önce Kur'an dinlediğini belirtti.

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda hem kariyerine hem de kişisel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen genç futbolcu, bordo-mavili forma altında yeni bir başlangıç yaptığını belirterek, kendisine dair bilinmeyenleri okurlarla paylaştı.

"Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey, futbol oynamaktır" diyen Bouchouari, futbola olan tutkusu ve sahadaki duruşuyla dikkat çekti.

MENTAL KISMI EN ZOR OLANI

Profesyonel futbolculuğun en zor tarafının "mental güç" olduğunu vurgulayan Bouchouari, "Zihinsel olarak güçlü kalmak çok zor. Ancak bunu başardığınızda her şey daha kolay hale geliyor." dedi. En çok üzüldüğü maç olarak, Fransa'da Saint-Etienne formasıyla Ligue 1'den düştükleri Toulouse karşılaşmasını hatırladığını belirten Faslı futbolcu, en sevindiği anın ise ilk profesyonel maçına çıktığı gün olduğunu ifade etti.

SAVAŞ OLMASIN İSTERDİM

Futbolcu olmasaydı ne yapacağı sorusuna "Hiç düşünmedim bile" yanıtını veren genç oyuncu, sihirli bir değneği olsa dünyada hiç savaş olmamasını dilediğini söyledi. "Yaşam felsefem; sadece kendim olmak" diyen Bouchouari, ailesinden aldığı en değerli tavsiyenin de bu olduğunu aktardı.

SAHADA ADALETSİZLİĞE TAHAMMÜLÜM YOK

Sahada kendisini en çok sinirlendiren şeyin adaletsizlik olduğunu dile getiren oyuncu, "Hem sahada hem hayatta adaletsizlik beni çok kızdırır." ifadelerini kullandı. Gol atmak mı asist yapmak mı sorusuna ise "Asist yapmayı tercih ederim" yanıtını verdi.

Oyun stilini "teknik ve hızlı" olarak tanımlayan Bouchouari, antrenmanlarda en çok çift kale maçları sevdiğini, futbol dışında en keyif aldığı aktivitenin ise doğa gezileri olduğunu söyledi.

HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAM

"Korkuların var mı?" sorusuna "Hiçbir şeyden korkmam." diyen Bouchouari, sade ve sakin kişiliğiyle tanındığını belirtti. En sevdiği huyunun sadeliği olduğunu, hoşlanmadığı yönünün ise çabuk sinirlenmek olduğunu söyledi. Yaz mevsimini kışa tercih ettiğini ve kedileri daha çok sevdiğini de ekledi.

MESSI VE INIESTA'YA HAYRANIM

Çocukluğundan bu yana idolünün Lionel Messi olduğunu belirten Bouchouari, serbest vuruşta topun başına geçmesini istediği ismin Roberto Carlos olduğunu ifade etti. Futbola başladığı dönemde Xavi ve Iniesta'yı örnek aldığını belirten oyuncu, sahadaki en güçlü yönünü "teknik becerilerim" olarak tanımladı.

Futbol dışında ilgilendiği sporun futsal olduğunu söyleyen Bouchouari, takım arkadaşlarının verdiği lakabın "Benji" olduğunu aktardı.

Renk tercihini "mavi" olarak açıklayan Faslı futbolcu, en sevdiği yemeğin ülkesine özgü "kuskus" olduğunu, Türk mutfağında ise "kabak"tan hoşlanmadığını söyledi. Türkçe kelimelerden en çok "Teşekkürler" demeyi sevdiğini belirtti.

MAÇTAN ÖNCE KUR'AN DİNLERİM

Maçlardan önce Kur'an dinlediğini dile getiren Bouchouari, hayatı film olsa adının "My Story (Benim Hikayem)" olacağını söyledi. En sevdiği şehir olarak ise doğduğu ülke Fas'tan Marakeş'i seçti.

Dergiye verdiği röportajda sade, samimi ve pozitif bir kişilik çizen Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'daki yeni kariyerinde hedefinin sadece "kendisi olmak" olduğunu vurguladı.

TAKIM ARKADAŞLARINI ANLATTI

Deplasman çantasındaki vazgeçilmezlerinin diş fırçası ve macunu olduğunu belirten genç futbolcu, takım arkadaşları hakkında da samimi yorumlar yaptı:

En çalışkan futbolcu: Mustafa Eskihellaç

En yetenekli: Cristo

En şakacı: Serdar ve Cristo

En fazla yemek yiyen: Kaleci Ahmet

En kötü şarkı söyleyen: Rayyan

En çok konuşan: Cristo

En bonkör: Rayyan

En disiplinli: Okay

En iyi giyinen: Kazeem

Ofsayt kuralını bir çocuğa nasıl anlatacağı sorusuna ise esprili bir yanıt verdi:

"Pas verme, top sür derdim." diyerek güldü.