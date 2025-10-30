Pisa-Lazio maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’da 3. hafta heyecanı, Pisa ile Lazio arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak yeniden ritim yakalamak isteyen Lazio, Maurizio Sarri’nin liderliğinde deplasmanda hata yapmadan sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. İlk 8 haftada 11 puan toplayan başkent ekibi, bu karşılaşma ile çıkışını sürdürmek ve galibiyet serisi başlatmak istiyor. Diğer tarafta Pisa, taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olacak. Peki, Pisa-Lazio maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?